Sarah Jessica Parkeri meheõde oli koroona tõttu surmasuus 

"Olin väga-väga haige," ütles Janet Broderick ajakirjale New York Magazine. "Sain aru, et olen täitsa suures jamas."

Vaimulikul tuvastati koroonaviirus märtsi algul. Ilmselt oli ta nakatunud kirikukonverentsil, mille ühel osalejal viirus diagnoositi. Janet rääkis ajakirjale, et esimesel haiglaööl uskus ta end surevat ning hakkas juba oma matuseid kavandama.

Usub, et tervenemisele aitas kaasa palvete vägi

Janet ütles, et ei kartnud surma. "Aga see ei tähenda, et ma seda kõike tõsiselt poleks võtnud. Mõistsin väga sügavalt ja kainelt, et minust ei sõltu absoluutselt midagi." Talle meenus, kuidas ta vähihaige ema oli oma viimastel elunädalatel oodanud, et surm kiiremini tuleks. Janet mõistab, milliseid lõputuid piinu võib inimene enne surma tunda. "Minu puhul ei kestnud see kaua - umbes 18 tundi." Usk aitas tal peatse surmaga leppida.

Öö otsa lämbumistundega maadelnud Janet ärkas hommikul intensiivravipalatis. Olemine oli udune, aga ta tundis, et kõige hullem on läbi. "Mu hapnikutase oli tõusnud umbes 95%-le ja palavikku polnud üldse. Pea ei valutanud. Ma ei oska seda viirust seletada, aga sellist tunnet ega haigust pole mul elu jooksul olnud." Arstid olid Janeti ootamatust paranemisest hämmelduses. Tema ise on veendunud: kaasa aitas palve vägi. "Minu eest palvetas tol ööl vist oma 200 inimest."