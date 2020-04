Inimesed Marju Länik: ilma helge ilmata oleks raskem seda negatiivset infot taluda Kroonika , täna, 09:09 Jaga: M

Marju Länik Foto: Robin Roots

Laulja Marju Länik tunnistab, et süsteem, mille järgi tema elu toimis, on täiesti paigast ära: "Teadmatus on kõige ebameeldivam – et kas ja millal see olukord normaliseerub," räägib ta Kroonikale.