Inimesed Kristel Aaslaiu stiilinipid: sageli vaatan, et lauvärvid klapiksid mu kostüümiga Kroonika , täna, 08:58 Jaga: M

Kristel Aaslaid Foto: Robin Roots

Kristel Aaslaid sõnab Kroonikale, et riiietub peamiselt kõhutunde järgi. "Vaatan, mis trendid on, ja nii saan kuidagi hakkama. Kapis on mul kõige enam kimonolaadseid asju, neid on hea teksade ja T-särgi peale visata," jagab Kristel head nippi.