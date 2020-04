Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mobiiltelefon ägedamalt Eestisse jõudis Tõnis Erilaid , täna, 00:15 Jaga: M

Foto: Tõnu Talivee

Täna on see päev, kui kahjurõõmus Motorola uuringujuht Martin Cooper 1973. aastal New Yorgis Kuuendale avenüüle astus, et helistada üle tänava konkurentide juurde teatamaks: me tegime esimestena mobiiltelefoni! Telefone oli Motorolal täpselt kaks, tugijaamu üks – toosama, mille kaudu konkurendile helistati. Kõnelda sai 35 minutit, pärast tuli telefoni kümme tundi laadida. Tegelikult jõuti mobiiltelefonide suurema müügini alles 1983. aastal.