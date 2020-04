LÕBUS FOTO | Vaata, kuidas võttis Alice Talvik vastu poeg Arturi õnnesoovid 

"Meie kallis ema/vantsu Alice sai täna 80! Tegime sõidu apokalüptillisse Tallinnasse, Tondile, et vähemalt laulda tema akna all. Riskirühm (nagu ta ennast nimetada ei luba) oli varustanud ennast korraliku maski ja kummikindaga. Õnneks on meie uskumatul energiakeral oma aed, kus ta seda kummalist aega veeta saab. Juubelit jätkame aga video džinn toonikuga. Lapsed tahtsid küll vantsu vabastada tema vangitornist ja maale kaasa võtta, sest ta on maailma kõige toredam inimene, aga koduõpetajast issi ei lubanud. Ühtlasi õnnestus lastel näha ka üle mitme aja oma ema laivis. Olen väga õnnelik, et mul on selline ema ja lastel selline vantsu! Ta Elagu!" kirjutab Artur.