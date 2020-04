Dilaila kolumn | Univormis influencer’id 

Näiteks mu sõbrantsi õde, kes enne pidevalt rääkis, kuidas ta juba selle raske ja alatasustatud töö ära lõpetada tahab ning aeroobikatreeneriks spetsialiseeruda kavatseb, postitab nüüd endast kiirabivormis pidevalt instasse pilte, rääkides, kui uhke ta on oma panuse üle ühiskonda. Ning on tuhande jälgija pealt juba enam kui 20 000-ni jõudnud. Ise räägib, et nende pruntis huultega postituste mõte on hoopis moraali kõrgel hoida. Nojah, eks sõjaväelased käivad ka moraali kõrgel hoidmiseks linnaloa ajal poolmundris klubis... Kujutan juba ette, kuidas ta pandeemia järel järjest teleprodutsentidega ühendust võtma hakkab.