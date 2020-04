Eurovisioni finaali asendav erisaade jõuab ka ETV ekraanile 

"Oleme otsustanud EBU-ga koostööd teha ja paneme nende poolt välja pakutud erisaate eetrisse," ütles ERR-i meelelahutussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. Sel moel on televaatajatel võimalus Eurovisioni melust osa saada ja Eestit võistlusel esindama pidanud Uku Suviste tegemistega kursis olla.

Lisaks erisaatele mõeldakse ETV-s ka ise Eurovisioni nädalale meeleolukat sisu juurde. "Mil moel ja millised saated eetrisse tulevad, on selgumisel," rääkis Killandi.

Kavas on liita kõik tänavused eurolaulikud - igaühe tema kodumaalt - ühislauluks. See saab olema ühe varasema Eurovisioni hitt, "mille ühendavad laulusõnad sobivad meie praegusse olukorda".

Mitmed riigid plaanivad ärajäänud lauluvõistluse asemel maikuus eetrisse lasta Eurovisioni-teemalise erisaate. Näiteks on 16. mail - päeval, mil Rotterdamis pidanuks toimuma Eurovisioni finaal - BBC eetris saade "Eurovision: Come Together". Lubatakse vanu eurohitte ja meeleolukaid intervjuusid, sealhulgas tänavuse Ühendkuningriigi eurolauliku James Newmaniga, ning ülevaadet sellest, mis tänavusel lauluvõistlusel võinuks aset leida.