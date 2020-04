Paparatsokaamera paljastas „Kõmutüdruku“ tähe beebiootuse  

Meester (33) on 2014. aastast abielus teise noortesarjaveterani, "O.C-s" mänginud Adam Brodyga (40). Neil on nelja-aastane tütar Arlo Day Brody. Abielupaar tabati Los Angeleses koos tütrega jalutuskäiku tegemas.

Leightonit oli viimati nähti avalikkuse ees jaanuaris. Sestsaadik on maailmas palju muutunud - kuid suur muutus oli aset leidnud ka Meesteriga: pole kahtlust, et teletäht on lapseootel.