Inimesed „Eesti laulul" tuntust kogunud Anett: ma ei kujutaks ette, et esitan vaid kellegi teise muusikat Eesti Päevaleht , täna, 14:02

Anett Kulbin Foto: Martin Ahven

"Eesti laulul" hea tulemusega üllatanud Anett avaldab Eesti Päevalehele, et soovib kirjutada ja esitada oma muusikat ise, mitte laulda "põhikohaga" kellegi teise laule. "Kuigi on tore aeg-ajalt koostööprojekte teha, siis olen aru saanud, kui väga hindan seda, et saan olla oma muusika loomisprotsessi juures."