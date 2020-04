Rihanna teatas põrutavat eraelulist plaani 

32aastane superstaar läheb ajalukku esimese inimesena, kes kannab Briti moeajakirja kaanel afroameerika päritolu pearätikut duragi, mis pool sajandit tagasi sai USA "Musta jõu" liikumise tunnuseks. Üliedukas laulja ja ärinaine kuulutas Vogue'i intervjuus, et kavatseb järgmise kümne aasta jooksul kolm-neli last saada. "Kas teeksin seda üksi? Vabalt!" toonitas Rihanna.

Jaanuaris levisid kuuldused, et Rihanna on lahku läinud Saudi ärimehest Hassan Jameelist, kellega ta oli koos umbes kolm aastat. Õige pea kirjutas Briti leht The Sun, et superstaari südame paneb nüüd põksuma tõeline paha poiss, Rootsis trellide taga istunud räppar A$AP Rocky.