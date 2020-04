„Rannamaja“- Merylin saab oma show Ameerikas? Tõsielustaar: saate idee on viimse detailini välja mõeldud 

"Ma ei suuda seda uskuda! Kui olin Ameerikas, püüdsin esitleda oma saateideed. Ma olen tänulik kõigile, kes aitasid, mul kohtuda õigete inimestega. Ma olen selle jaoks töötanud mitmeid kuid," kirjutas Nau oma Instagramis. "See pole normaalne. Olen nii õnnelik! Ma saan oma show, mille ise lõin. Esimene eestlane, kes seda suutnud on," hõiskas Merylin

Foto: Kuvatõmmis /Instagram.com/merylinnau

Mitu tundi hiljem kirjutas Merylin aga, et tegu oli aprillinaljaga ja ta tunneb ennast veidi halvasti, kuna sai fännidelt palju rõõmusõnumeid. Siiski avaldas Merylin, et naljas on ka veidi tõde sees. "Tegelt see on 50 protsenti tõsi. Mul on oma show loodud, aga pole seda kellelegi veel esitlenud. Idee, osalejad ja asukohad on viimse detailini välja mõeldud," lisas ta.

Foto: Kuvatõmmis /Instagram.com/merylinnau

Saate idee on Merylinil olnud juba poolteist aastat. "Üks hetk ma mõtlesin, et uurin, kuidas see täpselt toimib ja kuidas inimesed neid ideid ellu viivad. Üks asi viis teiseni, panin selle lõpuks endale kirja ja Ameerikas aitas mind firma, kes on telesaadetele spetsialiseerunud."