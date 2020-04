Mäletad räpparit, kes tütre süütust kontrollida lasi? Neiu pihtimus muudab selle loo veelgi röögatumaks 

Räpikuulsus rääkis novembrikuises podcast'is, et pärast tütre 16. sünnipäeva oli ta Deyjah' toa uksele kleepinud märkmepaberi, millel seisis: "Günekas. Homme. 9.30." Naistearst püüdis küll T. I-d ümber veenda, öeldes, et günekoloogiline kontroll ei pruugi õiget vastust anda: neitsinahk võib viga saada või rebeneda ka näiteks rattasõidu, võimlemise või ratsutamise käigus. Kuid artist ei paistnud seda tõsiselt võtvat. "Ütlesin: "Kuule, tohter, tüdruk ei ratsuta mingi hobuse seljas, ei sõida mingi rattaga, ta ei tee üldse sporti. Palun tšeki nüüd neitsinahka ja anna mulle kiiremas korras vastus."

T. I. kuulutas nii saatejuhtidele kui ka kuulajatele, et 18. sünnipäeva seisuga on tütre neitsinahk endiselt terve.

Intervjuu peale puhkes määratu skandaal - T. I-d süüdistati tütre tarbetus traumeerimises invasiivse protseduuriga, mis ei näita õigupoolest midagi. Liiatigi on Deyjah 18 ning tal on õigus ise oma elu ja keha üle otsustada.

Tüdruku värske YouTube'i pihtimus näitab tema isa võimukat käitumist iseäranis halvas valguses. Selgub, et Deyjah on 11. eluaastast saadik kannatanud depressiooni ja ärevuse all. "Mu enesehinnang hakkas langema kuuendas klassis kiusamise tõttu. Ma ei mõistnud enam, mida tunnen, ja sain aru, et ei suuda seda, mis mu hinges toimub, väljendada," rääkis tüdruk, kes enda sõnul pole aastaid videoid lindistanud, kuid teeb seda nüüd vaimse tervise probleemidest rääkimiseks.