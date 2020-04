K-popi täht palub maitsetu aprillinalja eest andestust 

Nüüd aga on Kim Jaejoong 1. aprilli postituse kustutanud. Selgub, et ta on terve kui purikas. Ent aprillinali oli toonud ägeda tagasilöögi - paljud laulja 1,9 miljonist fännist nahutasid teda kohatu vembu eest. "Kuidas sa saad sellist vingerpussi mängida, kui olukord on praegu nii tõsine?" vahendab BBC üht kommentaari. "Olen sinus väga pettunud."