Inimesed Prints Charlesi abikaasa Camilla eksmehel on koroonaviirus Toimetas Triin Tael , täna, 10:13 Jaga: M

Nagu fotol näha, oli Andrew Parker Bowles Cheltenhami võiduajamisel lähedases kontaktis prints Charlesi õe printsess Anne'i ja tolle tütre Zara Tindalliga. Foto: PA Images/Scanpix

Cornwalli hertsoginna Camilla eksabikaasa Andrew Parker Bowles tunnistab, et tal on koroonaviirus. 80aastane erusõjaväelane usub, et sai nakkuse kahe nädala tagusel võiduajamisel, kus teda nähti vestlemas printsess Anne'i ja viimase tütre Zaraga.