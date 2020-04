Koroonaviirus tappis kaks tuntud USA muusikut 

Schlesinger suri ajakirja Variety teatel kolmapäeva hommikul New Yorgi haiglas. Adami pere oli päev varem teatanud, et muusik võitleb haiglas koroona põhjustatud haiguse Covid-19ga. Schlesinger oli tuntud ansambli Fountais of Wayne bassimängija ja laululoojana. Bändi hittide seas on "Stacy's Mom" ja "Hey Julie". Lahutatud abielust on Adamil kaks last.

Schlesinger võitis mullu Emmy auhinna palaga "Antidepressants Are So Not A Big Deal" telesarjast "Crazy Ex-Girlfriend". Kokku oli tal kolm Emmyt, lisaks Grammy auhind. 1997 sai ta Oscari nominatsiooni Tom Hanksi lavastatud muusikafilmi "That Thing You Do" nimilaulu eest. Ka Hanks põdes koos abikaasaga koroonatõbe, kuid on nüüdseks paranenud.