Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Jaan Tõnisson Tallinnas politseid peksis 

„Endisel riigivanemal, põlisel seltskonna- ja riigitegelasel on Tallinnas 11 nimekaimu, kolm neist on Jaan Jaani pojad nagu ka Tartu tuntud poliitik. Muidugi ei mõtle keegi tõsiselt, et politseid peksis tuntud Jaan Tõnisson. Tema ei võta viina. Kuid kui voorimees Jaan Jaani poeg Tõnisson mürgeldab ja ajaleht sellest kirjutab ilma isiku elukutset märkimata, siis loob see võimaluse nalja tegemiseks eks-riigivanema arvel.“