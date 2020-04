Inimesed ÕL VIDEO | Koroonaviirust kahtlustanud räppar Beebilõust: mul oli köha, nohu ja õhupuudus Mari Luud, Katharina Toomemets | Video: Rauno Vahtre, Tatjana Iljina , täna, 20:02 Jaga: M

„Mul oli köha ja nohu, mõtlesin, et ah, s*tta see ja läksin jooksma. See oli eelmise nädala keskel. Tavaliselt olen ikka 10 kilomeetrit jooksnud, aga kolme kilomeetri peal ma juba mõtlesin, et suren ära – õhk täitsa otsas,“ räägib räppar Beebilõust ehk Andrus Elbing, kes omal koroonaviirust kahtlustas, kuid, nagu paljud teisedki, testile ei pääsenud.