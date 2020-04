Sekspomm Samantha Fox kihlus naisega 

Briti kõmulehe The Sun andmeil on Samantha (53) kihlunud Norrast pärit Linda Olseniga (45), kellel on kaks last. Naised plaanisid sel suvel abielluda, kuid koroonapandeemia tõttu lükkub tseremoonia ilmselt edasi. See aga ei vähenda nende armastuse suurust. „Sam ja Linda on koos nii õnnelikud ja tahavad kogu ülejäänud elu koos veeta,“ kinnitab nende sõber. „Nad on väga armunud ja tahavad oma suhte seaduslikuks teha.“