Koroonaviirust põdenud prints Charles: käes on imelik, närvesööv ja murettekitav aeg 

"Põdesin hiljuti, õnneks üsna leebete sümptomitega, läbi koroonaviiruse. Olen nüüd teisel pool haigust, aga siiski olen sotsiaalselt distantseerunud ja isolatsioonis. Me kõik alles õpime - käes on imelik, närvesööv ja tihti isegi murettekitav aeg, kus pere ja sõprade kohalolek pole enam võimalik ning elu normaalne struktuur on äkki kadunud," sõnab Briti troonipärija teisipäeva hommikul salvestatud videos.