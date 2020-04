Charles peab Harry ja Meghani turvalisuse eest miljoneid välja laduma? 

Harry ja Meghani esindaja teatas, et Sussexi hertsogipaar ei ootagi USAlt oma julgeolekukulude kinnimaksmist - neid turvatakse erarahastamisega. Daily Maili andmeil on tengelpunga kergendajaks Harry isa prints Charles. 71aastane troonipärija olevat nõustunud oma noorema poja pere turvamiseks raha andma. "Usutavasti on see kahe miljoni naela [ehk umbes 2,5 miljoni dollari] ringis," väidab lehe allikas.