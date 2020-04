Näitleja Tanel Ingi: „Mulle meeldib see hoiak, et sa ei saa arvestada üksnes endaga, vaid pead kogu aeg arvestama kõigiga.“ 

„Täna lõikasin õunapuid, riisusime kulu ja vedasime mättaid,“ kirjeldab oma kevadisi askeldusi Ugala teatri näitleja, Roodeviku talu peremees Tanel Ingi. Päris õhtuks põleb tema põllul kuus lõket, et metsatöödest jäänud oksarisust pelk mälestus jääks. Kevadtööd on Kassi külas Roodeviku talus täies hoos. Peale näitlejast peremehe toimetavad ringi pereema Kätlin ning väiksed Ants Oskar ja Ellen. „Meile kui maainimestele on praegu täiesti klassikaline kevade algus. Nüüd on selleks kuidagi eriti palju aega antud.“

Tanel, väikeste Ants Oskari (3) ja Elleni (1,5) isa, muheleb, et tegelikult läks ta 1. märtsil isapuhkuselt tagasi teatritööle. „Oli vahva lugu ja hea roll ning minu teatrihammas oli verel – mõnus vurts oli sees. Aga kahjuks ei antud aega proove teha. Teisalt – pole miskit, nüüd saan maal rahulikult kevadtöid teha. Ja sellega on ju nii, et kui tundub, et aega jagub, siis võtad töid kohe juurde. Mul on ikka väga hea meel, et ma maal elan! See on tohutu vedamine!“