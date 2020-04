Hertsoginna Catherine'i sõrmes pole enam kihlasõrmust - mida sellest välja lugeda?! 

Õukond avaldas fotod, mis näitavad hertsoginna Catherine'i ja prints Williamit kodus töötamas. Esimesel fotol on ametis prints, teisel tema naine. "Eneseisolatsioon ja sotsiaalne distantseerumine võivad meie vaimset tervist proovile panna," seisab allkirjas, kus lisatakse, et Cambridge'i hertsog ja hertsoginna on viimastel nädalatel olnud eri organisatsioonidega pidevas kontaktis, "mõistmaks probleeme, millega nood praegusel raskel ajal silmitsi seisavad".

Fotol on kolme lapse ema sõrmest puudu tema tuntuim aksessuaar, kihlasõrmus. New York Post oletab, et põhjuseks on ettevaatlikkus. 2018. aastal Georgia Ülikooli tehtud uurimuses leiti, et sõrmuse all võivad bakterid rahumeeli pesitseda.