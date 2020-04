Inimesed Kirsti Timmer: kui sa ei suuda karantiinis oma kaaslast taluda, oled teinud vale valiku Ohtuleht.ee , täna, 13:07 Jaga: M

Kirsti Timmer Foto: Laura Strandberg/Nipiraamat

Kirsti Timmer kirjutab oma blogis, et on saanud palju kirju seoses sellega, et praeguse koroonakriisi ajal kipuvad inimestel suhted koduspüsides hapuks minema. "Eks ta nii on, me ju oleme seoses sotsmeedia ja kõige meid suhtest eemalekiskuvaga tegelikult oma kaaslasest nii kaugenenud, et nüüd, sel suletud perioodil, saame aru, et me ei tunnegi seda inimest kellega koos elame," kirjutab Kirsti.