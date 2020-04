Nali või mitte? Brigitte Susanne Hunt suhtes Erik Orguga 

"Ütlen niipalju, et olen eraeluliselt õnnelikumas kohas kui kunagi varem – tänu ühele väga erilisele inimesele," rääkis Brigitte märtsi lõpus Õhtulehele antud intervjuus. "Hetkel on iga päev mu peas pulmakellad."

Läinud aastal suudlusskandaali tõttu oma armastatust Ron Nõmmest lahku läinud raadiohääl pühendus detsembris oma olemuselt romantilisele ja kirglikule bachata-tantsule ega varja seltskonnas vaimustust treeningpartner Indrek Mägist. Kui enne kahtlustas Õhtuleht, et Brigitte südame on võitnud just treeningpartner, siis tuleb välja, et hoopis toitumisnõustaja. Arvatavasti on tegu siiski toreda aprillinaljaga.