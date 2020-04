Põdura Ozzy südamevalu: tütrele tehti erakorraline lõikus, ta ise ei pääse ravile 

Sharon Osbourne rääkis oma telesaates "The View", et nutab nii isiklike probleemide kui ka üleüldise koroonamure tõttu iga päev. "Paljude teiste inimestega võrreldes on meil kõik korras," toonitas Sharon. "Aga eile viidi Aimee haiglasse. Talle tehti erakorraline pimesoolelõikus. Halvemat aega haiglas olekuks pole olemas!" Õnneks laabus kõik. "Aimeel pole valusid ja ta on paranemas."