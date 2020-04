Marilyn Kerro: kus on vastutus teadliku nakatamise eest 

"Parim viis panna inimkond alluma on olnud juba ammustest aegadest paanika ning hirmu külvamine. Sellises olekus on inimene on kõige rohkem mõjutatavam. Kellele, millele on see kasulik ei ole kindlasti minu asi arutada. Igal inimesel on oma tõde ning uskumused ja neid tuleb austada."

"Kui mina jääks “riigile“ võlgu oleks minu nimi kohe üleval tervele eestimaale vaatamiseks. Mulle öeldi, et käibemaksu saab hiljem maksta, võlglasi ei panda üles. Nii aitab riik omasid? Täname, sellest on kindlasti suur abi kõikidele, kes peavad väikest poekest lootes, et suurfirmad sind lihtsalt välja ei söö. Eesti on maailmakaardil nii väike riik, kus peaks olema hoitud see, mis oma. Kas eelistame eestimaist või hoopis pimesi lähme kaasa sellega mis odav ja masstoodangus arvates, et meie panus kuidagi ei loe ega lähe arvesse? Usun, et hetkel me likvideerime tagajärgi mis on pannud koormuse alla terve rahva töö, tervise ja rutiini," sõnab Marilyn.

Samas lisab selgeltnägija, et kindlasti toob selline "raputus “ kaasa ka midagi positiivset nagu väärtushinnangute ümber hindamine ning oma aja austamine. "Nii mōnigi meist leiab taas iseend ning hakkab mõistma ka ümbritsevat. Me kõik sõltume üksteisest suuremal või väiksemal määral ja elama peaks nii, et ei riku teineteise energiavälja ega tee teadlikult halba."

"Karma on sõna, mida paljud meist kardavad, kuid ei oska lahti seletada. Karma- tegu-tagajärg. Maailmas on loodusseadused rangelt paigas ning inimene on ainuke imetaja, kes hävitab iseend. Elades sümbioosis saaksime leida taas rahu, armastuse ja tasakaalu. Seda elades loodusega kui üks. Mida aeg edasi, seda rohkem kaugeneme sealt, kust oleme pärit," arutleb Kerro.

"Koroona tähendab krooni, millegi tippu. Oleme Hiina looma aasta alguses ning tundub, et see “tipp” ongi käes, kus meid sunnitakse vaatama tagasi, et teha vajalikud muudatused ja elukorraldused. Elame kellele? Millele? Kas oled oma eluga rahul? Kas elame ja käime tööl, et maksta lõpmatuid makse? Laename raha, mida meil tegelikult ei ole ning kasutame asju mida ei oma," kirjutab Marilyn.

Selgeltnägija on mitmelt tuttavalt kuulnud suurt ohet, et saaks selles languses vähemalt maksud makstud ja teda teeb kurvaks teeb, et oleme inimkonnaga nii kaugele jõudnud. "Orjastunud iseenda loodud süsteemi. Karantiini ajal võtke aega, et vaadata elus suuremat pilti. Mis on tegelikult tähtis? Kui oled hädas, kes aitab Sind? Keda teenid iga päev sina?" mõtiskleb ta.