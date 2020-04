Eurovision jääb küll ära, kuid Hollandil on plaanis kõiki artiste austav ilus žest 

Eurovision.tv teatel on kavas liita kõik tänavused eurolaulikud - igaühe tema kodumaalt - ühislauluks. See saab olema ühe varasema Eurovisioni hitt, "mille ühendavad laulusõnad sobivad meie praegusse olukorda".

Mitmed riigid plaanivad ärajäänud lauluvõistluse asemel maikuus eetrisse lasta Eurovisioni-teemalise erisaate. Näiteks on 16. mail - päeval, mil Rotterdamis pidanuks toimuma Eurovisioni finaal - BBC eetris saade "Eurovision: Come Together". Lubatakse vanu eurohitte ja meeleolukaid intervjuusid, sealhulgas tänavuse Ühendkuningriigi eurolauliku James Newmaniga, ning ülevaadet sellest, mis tänavusel lauluvõistlusel võinuks aset leida.

Euroopa Ringhäälikute Liit ei luba järgmise aasta lauluvõistlusel tänavusi võistluslaule kasutada, kuid nüüdseks on tosin maad, sealhulgas tänavune korraldaja Holland, teatanud, et saadab 2021. aasta Eurovisionile oma tänavuse esindaja. Praeguse seisuga on need: