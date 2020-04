KUULA BIITI | Villemdrillem avaldas uue videosingli „Sumsum“ 

Villemdrillem soovis selle looga teha oma fännidele kingituse ja sügavama mõtte võib igaüks enda jaoks sealt ise leida – kas tegu on nädala selgroogu murdva emotsiooniga või tuleb ellu suhtuda sama lihtsalt kui loto mängimisse. Kuna lugu on üks Villemi lemmikumaid olemasolevast repertuaarist, siis soovis ta sellele juurde anda väga korraliku visuaali: „Ma armastan muusikavideoid ning olen neid alati suuammuli vahtinud. Eestis on üks hea agentuur ka, A Cube Agency, kus tegutseb mu hea sõber Jüri Belov. Mul on tegelikult juba ammu olnud plaan teha temaga midagi väga tuusa, oli vaid aja küsimus millal see juhtub. Võtsime kampa ka Nike Eesti, kes on mind väga armsasti hoidnud ning mul on au olla nende brändisaadik. Suhteliselt paralleelselt ilmusime Universal Musicuga ka üksteise huviorbiiti ja nii hakkasimegi vaikselt tegutsema.”