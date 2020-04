Koroonaviirusega nakatunud Monaco vürst väljus isolatsioonist 

"Kõik on hästi," kinnitas 62aastane vürst enne isolatsiooni lõpetamist ajakirjale People. "Natuke köhin veel, aga see on üsna normaalne - olen päris paljude inimestega rääkinud ja nende sõnul kestab köha veel mõnda aega. Muidu aga on mulle antud rohelist tuld. Arstid teatasid esmaspäeva hommikul, et olen terve." Ent vürsti manitseti siiski, et ta veel kohe oma abikaasa Charlene'i ja kaksikute Gabriella ja Jacques'i juurde ei tõttaks. "Oodake veel 24 tundi," öeldi Albertile.