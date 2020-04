1. APRILLI BLOGI | Rob Zombie alustab Haapsalus õudusfilmide tegemist, Silvia Ilves saab Paul Neitsoviga viienda lapse 

View this post on Instagram

AMETLIK: Spordimaailmas on keerulised ajad, mis mõjutavad ka Kalev/Cramo korvpalliklubi tegevust. Sellel suvel on Eesti jalgpallimeistrivõistluste Premium liigas oodata uut hingamist, kui musta hobusena on kaasa löömas FC Kalev/Cramo. Mehed alustavad murutreeningutega koheselt kui eriolukord riigis on taandunud.⚽️🏀 BC Kalev/Cramo mänedžeri Kaarel Sibula sõnul oli klubi sellelaadse muudatuse tegemise üheks tõukeks uue spordiseaduse kasutuselevõtt. Sibula sõnul toimuvad hetkel läbirääkimised kolme treeneriga ning lõpliku otsuse teeb klubi juhtkond teatavaks 5. mail. FC Kalev/Cramo koduväljakuks hakkab olema Rannavärava staadion. Kui eriolukord riigis on lõppenud, siis ootame kõiki huvilisi meie avatud treeningule. Seniks, aga hoidke distantsi ja püsige terved!👊 OFFICIAL – Year of transformation – starting from the new season BC Kalev/Cramo will participate in Estonian Football Championships and play under the name of FC Kalev/Cramo. Meanwhile stay safe!🏀⚽️ #KalevCramo