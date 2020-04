1. APRILLI BLOGI | Koduspüsijad saavad taotleda kutsestandardit 

Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul on huvi koduspüsija kutsestandardi vastu plahvatuslikult kasvanud. „Otsustasime kutsestandardi luua, kuna inimesed soovivad ülevaadet, milliseid oskusi ja teadmisi kodus püsimiseks arendada. Juba praegu on näha, et koduspüsija kutsest võib saada selle aasta üks enim taotletud kutsetest,“ prognoosis Kerem.