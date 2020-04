Abiturient Jaagup Tuisk: eksamite ära jäämise vastu pole mul midagi 

Abiturient Jaagupil on praegu käimas kolmas koduõppe nädal, sest koolid on koroonaviiruse tõttu kinni. „Pean ütlema, et eksamite ära jäämise vastu pole mul midagi. Usun, et kui hinded pannakse välja varasemate tulemuste põhjal, siis need kajastavadki õpilase taset,“ sõnab ta Raadio 2 hommikuprogrammis. „Kuna olukord on aktuaalne kogu maailmas ja puudutab ka ülikoolidesse astujaid, mõtlevad ülikoolid välja lahendusi ja kohanevad, sest nende huvides on saada parimaid tudengeid. Kui eksamid tulevad, teeme ära, kui ei tule, siis olen ka sellega nõus.“

Jaagupi sõnul on väga tähtis ka õpilaste motivatsioon. „See oleneb suures osas keskkonnast. Näiteks inimestel on alati võimalus olnud kodus trenni teha, kuid nad ei leia selles keskkonnas motivatsiooni ja lähevadki jõusaali, et seal trenni teha. Samamoodi on töökohtade ja kooliga. Kodus ongi probleemne, kas õpilased leiavad selle motivatsiooni, et oma puhkamiskeskkonnas koolitööd teha,“ räägib ta.