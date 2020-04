Inga Lunge uuest pereliikmest: kui segastel aegadel näitlejale suurt rolli ei pakuta, siis tuleb ta ise võtta 

„Mulle tundub praegu, et me ise vist otsustasime suhteliselt vähe. Võib-olla on ikka nii, et mingi koer on meie jaoks ette nähtud ja siis ta lihtsalt tuleb kui on õige aeg,“ selgitab Inga, et siiski arutati ja mõeldi. „Ma arvan, et intensiivsemalt umbes pool aastat. Ja nüüd on ta olemas. Käitub nii nagu oleks kogu aeg meiega olnud, pole olnud ühtki nutmist ega mingit ebakindlust.“