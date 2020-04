Beach Grindi virtuaalpidu kogub annetusi SOS Lasteküla muusikahariduse toetuseks 

“Ülekande idee oli meil juba mõnda aega mõtteis. Soov oli kindlasti teha heategevusliku eesmärgiga ekraanipidu ning meil on väga hea meel, et saame toetada SOS Lasteküla muusikaharidust, sest muusikal on suur jõud ka kõige keerulisematel aegadel ning meie jaoks oli see ainuõige väljund,” räägib Kaarel Sein Beach Grindi korraldustiimist. „Soovime tänada ka kõiki artiste, kes heategevuslikus ettevõtmises kaasa löövad. Andmise rõõm on kõige suurem rõõm!“

„Oleme siiralt tänulikud, et artistid soovivad toetada SOS Lasteküla laste muusikaharidust. Lapsed, kes meie juures elavad, on elus nii paljust ilma jäänud ning muusika on päris mitmele nende hulgast see päästerõngas, mille kaudu oma emotsioone välja elada ning maailma mõista, “ räägib SOS Lasteküla kommunikatsiooni- ja toetuste juht Katri Laiv. „Muusika õppimine võib olla keeruline, sest nõuab pühendumist ja järjekindlust, millesarnane kogemus paljudel lastel varasemast elust puudub, kuid meie pereemad näevad seda tohutut rõõmu laste silmis, kui muusika aitab üle saada rasketest hetkedest ning see on kõige olulisem!“