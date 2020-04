„PUUDUTA MIND“ 126. SAADE | Endine elupõletaja Jana Sandberg: meie keha on nagu keemiavabrik 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud saate "Puuduta mind" seekordseks külaliseks on terviseedendamise asjatundja ja koolitaja Jana Sandberg.

Jana tunnistab, et on tänu rajule elupõletamisele langenud korduvalt koomasse.

„Peale koomast ärkamist, ei olnud minu väljanägemine just kõige parem. Mul olid ka käed seotud, sest minu jõud oli peale kuut nädalat ärkamist kuskil mujal dimensioonides. Aga see, mida ma tundsin, oli selline kergus ja rahu. Ma tegin silmad lahti ja vaatasin ringi. Ma ei saanud siis rääkida ja palju liigutada, aga kui mul see jõud tekkis, siis ma hakkasin vaatama, et kus ma nüüd siis olen. Haiglas. Ma mäletan seda hetke väga selgelt,“ kirjeldas Sandberg vale elustiili esimest tõsist tagajärge.

„Viis ja pool aastat tagasi ärkasin taaskord haiglavoodist, aga siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult tuleks hakata tegema teistsuguseid valikuid. Meil kõigil on võimalik välja tulla absoluutselt kõigest. Meil on võimalik oma keha taastada. Meil on võimalik oma kehas alustada ise tervenemisprotsessi,“ kinnitab naine. "Mind aitasid õigele teele hooliv haiglaõde ja hiljem tugirühm, millega liitusim."

„Kui palju me kuuleme inimestelt, et „ma olen 40-aastane“, „ma olen 50-aastane“, „ma olen 60-aastane“, „ah, mis mina, minu aeg on läbi“. Mitte kellegi aeg ei ole läbi! Absoluutselt mitte kunagi ei ole liiga hilja teha õigeid valikuid ja kõigest on võimalik välja tulla,“ rõhutab Jana.