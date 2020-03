PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 1. aprill 

On asju, mis on oma aja ära elanud ega tööta enam kuigi hästi, ent seni pole saanud neid muuta, sest sul pole olnud ettekujutust, kuidas seda teha. Nüüd tekib ideid.

Oled tegutsemislusti täis. Julgust jagub, oled ka küllalt enesekindel, et alustada raskeidki projekte ja võtta riske. Eriti tõsiselt võtad asja ette, kui adud, et sul on võistlejaid.