FOTO | Silvia Ilves heitis riided seljast: paljastust hindab igaüks oma vaatevinkilist 

"Mineviku kogetu ei anna enam armu tuleviku avastamisel. Kas vabastada end mineviku köitest või tasuks neid kasutada hoopis enesekaitseks? Mis ma siinkohal täpsemalt mõtlen, mis mõtet täpsemalt edastada võiks, jääb aga saladuseks. Luban fantaasial lennata ning siin ruumi on," kirjutab naine postituse all.



Naine viskab ninanipsu ka netikommentaatoritele. "Foto paljastust hindab igaüks oma vaatevinkilist ning erimeelsusi on täpselt sama palju, kui on hindajaid. Mina lihtsalt naudin fotograafiat."