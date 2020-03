Inimesed GALERII | Valentina ja Oskar Lutsu armastuslugu: „Sa oled minuga vaeva näinud, pärast mind saab sul olema kergem elu.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30 Jaga: M

Valentina ja Oskar Luts koos poja Georgiga Vitebskis aastal 1918. Foto: Oskar Lutsu majamuuseum

„Mõtlesin, et ajakirjaniku ega kirjanikuga ma küll kunagi ei abiellu! Nendel pole ju kunagi aega kuskile oma naistega minna, nad peavad ühtelugu töötama,“ on Oskar Lutsu abikaasa Valentina Luts muhedalt rääkinud. Seda, et ta on enese teadmata ikkagi südame noorele kirjanikuhärrale kinkinud, selgus alles pärast pulmi, kui ta ikka ja jälle tabas kaasat öösiti kirjatööd tegemas. Öeldakse, et iga suure mehe seljataga on suur naine. See pidas paika ka Lutsude puhul – Valentina oli oma mehe suurim tugi, hea haldjas, kaitseingel ja tagala.