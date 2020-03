VIDEO | Eesti tippnäitlejad- ja lauljad paluvad Eesti rahvast: kurat, jää koju! 

“Mul jäi märtsis umbes neli minutit aplausi kuulmata, viis korda pulmas tola mängimata. Millele ma peale loen, sepikule või?” on laused, mis videos näitlejate poolt kõlavad. Tuntud näod nendivad, et täpselt nagu kogu ülejäänud Eesti rahvas, ei saa ka nemad praegu oma kire ja tööga tegeleda.

Sellest olenemata paluvad videos näiteks Märt Avandi, Ott Sepp, Luule Komissaarov, Priit Võigemast, Tambet Tuisk jne rahvalt, et nad kodus püsiks. “Viirus on nagu kehv näitleja, sa ei pane teda tähelegi, aga ta teeb väga palju kahju. See viirus tapab, võib-olla mitte sind, aga inimesi sinu ümber,” panevad nad südamele ning nendivad, et riskigruppi kuuluvad ka rahva lemmiknäitlejad.