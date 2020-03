Uus kava paigas! Tallinn Music Weeki muusikaprogrammi lisandus üle 20 uue artisti 

GROM festivali kavasse Sveta Baaris on lisandunud Soome indiebänd Meal ning samas toimuvale Intsikurmu festivali õhtule Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi duo Hunt. Von Krahli metali lava kolm uut bändi on Preternatural Lätist, Coilguns Šveitsist ja äsja uue albumi avaldanud Eesti death metal grupp Intrepid. Kavasse on lisandunud ka kolm põnevat alternatiivmuusika üritust. 27. augustil toimub Sveta Baaris kontserdiagentuuride Damn.Loud ja Urban Culture Entertainment tumepopi ja eksperimentaalroki õhtu Void Valley, kus esinevad Eesti tõusev tegija Bedless Bones, Hope Saksamaalt ning tervelt kolm Belgia artisti – Thot, Wiegedood ja Figure Section. 29. augustil toimub Kauplus Aasias geto-house’i ja elektro pidu Smoke Break, esinejaiks produtsendid-DJ-d laurel, Modern Disease, AL-T ja Kirja Eestist ning Charlotte Bendiks Norrast.

Noblessneri teknoklubis HALL leiab samal ööl aset koostöös kuulsa Berliini klubiga Salon Zur Wilden Renate kureeritud reiv, kus lisaks maja residentidele on rivis Londoni legendaarse peosarja lo*kee asutajast dj Sebastian Voigt, Berliini queer reivide eestvedajast S.Ruston ja Renate klubi staar The Swift.



Algselt Telliskivi Vaba Lavale plaanitud Made in Baltics & Sony Music esitlusõhtu ning Eesti Jazzliidu, festivali Jazzkaar ja Viljandi pärimusmuusika festivali ühine esitluskava on üle viidud Salme Kultuurikeskusse.



Alates 31. märtsist on Piletilevis taas müügil TMW muusikaürituste üksikpiletid.

TMW 2020 muusikafestivali pass (65 eurot), konverentsi ja festivali ühispass (175 eurot), konverentsipass (150 eurot) ja toetajapass (500 eurot) on müügil festivali veebipoes. Telia klientidele kehtib TMW passide ja piletite ostmisel eelmüügist 20% hinnasoodustus tavahinnast. Lisainfot saab SIIT.



Kõik enne TMW 2020 märtsist augustisse edasilükkamise teadet eelmüügist ostetud festivalipassid, konverentsi ja festivali ühispassid ning esitlusõhtute üksikpiletid kehtivad festivali uutel kuupäevadel augustis. Üksikpiletid kehtivad samadel nädalapäevadel (N, R, L) samades kontserdikohtades (v.a. Vaba Lava ürituste piletid, mis kehtivad Salme Kultuurikeskuses). Ka kõik 29. märtsiks plaanitud Paldiski pühapäeva passid ning kontsertide ja bussituuride üksikpiletid kehtivad ürituse uuel kuupäeval, 30. augustil.



90% TMW algselt plaanitud esinejatest on jäänud samaks ning programmi maht ja tase on täielikult taastatud uute esinejate ja üritustega. Festival pakub soovijaile võimalust vahetada märtsiks ostetud üksikpileti mõne teise kontserdiõhtu pileti vastu ning festivalipass kinkekaardi vastu, mis kehtib 2021. aasta festivalil.



Neil, kes soovivad siiski TMW passi või pileti tagastada, tuleb saata vastav palve aadressile ticket@tmw.ee.

Passide ja piletite vahetusi ja tagasioste teostatakse perioodil 1.–12. aprillini. Lisainfo SIIT.