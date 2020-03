ALGAB UUS ELU: Harry ja Meghan tegid Sussex Royali nime alt viimase postituse 

Kuigi troonipärija prints Charlesi noorem poeg oli lootnud perega Põhja-Ameerikasse kolides Tema Majesteeti kuninganna Elizabeth II-t edasi esindada, otsustas monarh, et selline kaugtöö pole talle vastuvõetav. Harry ja Meghan kaotasid muuhulgas õiguse kasutada oma tiitlit Tema Kuninglik Kõrgus. Kuna kuninganna keelas noorpaaril kasutada end reklaamides sõna "royal" ehk "kuninglik", pidid Harry ja Meghan loobuma plaanist teha oma Instagrami konto ja kodulehe nimest Sussex Royal ametlik kaubamärk.

Hiljuti Kanadast Los Angelesse siirdunud Harry ja Meghan Sussex Royali alt oma poolehoidjatele hüvastijätusõnumi. "Sedamööda, kuidas me kõik avastame, mis rolli me hakkame praeguses ülemaailmses nihkes ja harjumuste muutumises mängima, keskendume praegusele uuele peatükile oma elus, jõudmaks järeldusele, kuidas me saaksime kõige paremini abiks olla. Kuigi te ei pruugi meid siin näha, jätkub töö."