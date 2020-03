Edith Sepp: viimase kolme nädala kahjum jääb 600 000 euro juurde 

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on veel keerulisemas olukorras need filmid, mis on alles valmimas, vahendab Menu. "Kõige kurvastavam on see, et me ei tea, millal võtted jätkuvad, neid filme on päris palju ja kõige rohkem kannatavad kaastootmised," selgitas ta ja lisas, et ka rahaline kadu on suur. "Kui lugesime need eurod kokku, siis viimase kolme nädala kahjum jääb kusagile 600 000 euro juurde."