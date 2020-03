Koroonaviirusega nakatunud Plácido Domingo viidi haiglasse 

Väljaande Opera Wire teatel viidi mullu seksuaalse ahistamise skandaali sattunud Domingo Mehhikos Acapulcos haiglasse. "Tema seisund on stabiilne ning ta jääb haiglasse seniks, kui arstid loodetava täieliku paranemise eesmärgil vajalikuks peavad," ütles Hispaaniast pärit staari pressiesindaja.

Nüüdseks on Domingo siiski koju pääsenud, kuid haiglaravil oli ta terve nädala. "Ta lasti koju, et seal karantiinis ravi jätkata," seletas pressiesindaja. "Ravimid on hästi mõjunud ning ta järgib jätkuvalt arstide korraldusi."