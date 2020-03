Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinn läks vareste vastu sõjakäigule 

„Suurem kahju, mis need röövlinnud teevad, on väikeste laululindude munade ja poegade hävitamine. Laululinnud hävitavad putukaid Kadriorus ja teistes kohtades kasvavatel puudel, aidates seega puid kaitsta röövikute eest. Varesed ja harakad aga võtavad laululindude pojad ja munad välja isegi puuõõntesse tehtud pesast,“ kirjeldab ajaleht.

„Kava järele tahetakse Tallinn sissepiirata jahimeeste rõngaga, mille moodustavad kütiseltsi Viboane liikmed. Kõige kohasem laskmiseks on õhtul või varahommikul, kui röövlinnud viibivad oma magamiskohtades, milleks on Gilde aed, Kadriorg ja Stroomi mets. Laskmine algaks linnast. Kui röövlinnud, kes siit põgenema pääsenud, lendavad Stroomi metsa, võtavad neid seal püssitulega vastu sinna peidetud jahimehed. Sel teel loodetakse korraga hävitada suur hulk mitmesuguseid röövlinde,“ kirjeldab Rahvaleht sõjaplaani. Suurest lahingust on lubanud osa võtta ligi 100 kütti.