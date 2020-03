VABA JA VALLALINE! Uudo Sepp läks tüdruksõbrast lahku 

Facebooki postituse all kirjutas Uudo hiljuti: "Meil täitus aasta! Minu elus pole ühtegi nii värvilist ja ägedat aastat veel olnud! Sinuga aasta jooksul on olnud kokku kuus reisi ja iga neist imelisem kui teine! "Eesti laul", Eesti muusikaauhinnad ja palju ägedaid seiku veel. Kõige tänulikum olen selle Selveri eest, kus kohtusime esimest korda. Kusjuures, varsti tuleb välja ka laul meist, pühendatud sulle!"

Praeguseks on kõik Uudo ja Kelly ühised pildid sotsiaalmeediast kustutatud.

"Jah, see vastab tõele," kinnitas Uudo Elu24-le, et suhe on lõppenud, ent ei soovinud pikemalt kommenteerida, mis saatuslikuks sai.