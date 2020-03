Kirsti Timmer soovitab: puhasta oma peegleid! 

"Meil kõigil on esikus üks peegel. Olete pannud tähele, et kõik sisenejad heidavad esmalt sinna pilgu ja enne väljumist vaadatakse ka ikka peeglisse.

Et võõrast energiat kodus vähem oleks (kui teil käib palju külalisi), siis tasuks korra kuus ikka peeglile üks “hingepuhastus” teha," selgitab ta.