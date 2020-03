Norralased mures: miks kopsuhaigest kroonprintsessist midagi kuulda pole? 

Norra õukond teatas 2018. aasta sügisel, et kroonprints Haakoni abikaasal diagnoositi haruldane kopsufibroos, mis tekitab kopsudes hingamist raskendavat sidekude. Halvimal juhul võib haiguse arenemine nõuda kopsusiirdamist. Arstid lisasid, et õnneks tabati haigus varakult, ning toonitasid: kroonprintsessi haigus ei ole põhjustatud tema eluviisist.

Kroonprints on öelnud, et tema abikaasa kasutab koroonanakkuse ennetamiseks samu meetmeid mis teisedki inimesed. Kuid Mette-Mariti sotsiaalmeediavaikus tegi norralasi murelikuks. Õnneks avaldas tulevane kuninganna hiljuti Instagramis rea fotosid kuningliku pere karantiinist. Nüüd on Norra riigi alamate südamelt otsekui raske kivi veerenud - naeratav Mette-Marit paistab olevat elu parimas vormis.