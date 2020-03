Haigestunud Beebilõust vihastas: mul saab hapnik otsa, aga koroonaviirust testida ei saa! 

"Üle-eelmisel nädalal kahtlustasin kokkupuudet haige inimesega, õnneks olid naine ja laps sel hetkel kodust eemal. Seega otsustasime, et tuleb neil natuke kauemaks eemale jääda, et mina saaks nagu Salomon Vesipruul puu otsas koju karantiini koroonat ootama jääda. Ja ennäe imet, sealt ta tuleb – kurgus kraabib, nina sügeleb, väike köha, nohu, peavalu. Aga palavikku ei ole, ju siis see pigem tavaline külmetus ainult ühe lisaga," kirjutab räppar.

"Ok, ka see võib olla külmetusest. Naine ja laps tahavad koju, aga et kindel olla, otsustasin testida. Äkki ikka pole külmetus," kirjutab Beebilõust. "Ütlen kohe ära, et testida ei saa. Siia ma tegelt tahtsingi oma jutuga jõuda. Testida ei saa. Saate aru? Ei saa."

"Pärast seda, kui perearst oli stetoskoobiga läbi telefoni mu kopse kuulanud, ütles ta, et ei ole põhjust testida. Tunnistati terveks. Ja küsis ta, et kas mul auto on. Ma ütlesin, et on, aga hetkel naise käes. Sellepeale ütles perearst, et kui sul autot ei ole, siis testida ei saa, oota paar päeva ja kui läheb hullemaks, kutsu kiirabi," kirjeldab Beebilõust, kelle sõnutsi läbi telefoni oskab diagnoosi panna ainult dr. Vassiljev.