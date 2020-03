Õllesummerile uue hingamise anda tahtnud Riho Rõõmus: ütlen ausalt, et asi on hull

„Ütlen ausalt, et asi on hull. Muu hulgas, aga võib olla just eriti kõikvõimaliku meelelahutus- ja turismisektori jaoks. Meelelahutus, ükskõik mis kujul, ei ole hädavajalik esmatarbekaup. Kuigi inimesed vajavad kultuuri, spordivõistlusi, meelelahutusüritusi ja reisimist, siis hädas olles piiratakse kulutusi eeskätt just selles vallas,“ räägib Rõõmus. „Lisaks on tänapäeva internetimaailmas põhjatult vana head meelelahutust ja lohutust pakkuvaid televisiooniprogramme. Võimalus on ka reaalajas vaadata artistide ja kunstnike tegevust ning üleüldse maailma läbi interneti,“ lisab ta.