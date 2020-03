TSEKI BIITI! Õhtuleht on nüüd ka TikTokis! 

Kui kuuled sellisest asjast nagu TikTok esimest korda ning ainukene asi, mis sulle selle väljendiga seostub, on kella tiksumine, siis on viimane aeg avastada samanimelist, kuid imelist meelt lahutavat rakendust.

TikTok on mobiilirakendus, milles kasutajad saavad jagada lühikesi videoid. Sageli on videote taustaks populaarsed laulud. TikTok on populaarne nooremate generatsioonide seas ning pea pooled selle kasutajatest on vanuses 16-24. Kuid see ei tähenda, et ka vanemaealised inimesed sealt lõbusat ja meelt lahutavat sisu ei leiaks.